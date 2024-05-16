Лопатин Афиноген Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатин Афиноген

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Митрофан Афиногенович

Мать ребёнка: Лопатина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Иван Афиногенович

Мать ребёнка: Лопатина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Анна Афиногеновна

Мать ребёнка: Лопатина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Михаил Афиногенович

Мать ребёнка: Лопатина Елена

Смерть
Неизвестно

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