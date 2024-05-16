Зеленская (Лопатина) Мария Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленская (Лопатина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатин Михаил Афиногенович

Мать: Лопатина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревнина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Зеленский Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зеленский Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорина (Зеленская) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Зеленский Иван Семенович

Смерть
Неизвестно

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