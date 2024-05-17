Зеленский Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревнина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Зеленская (Лопатина) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Зеленская (Лопатина) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорина (Зеленская) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Зеленская (Лопатина) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно