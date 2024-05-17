Зеленский Семен Астахович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленский Семен Астахович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленский Астах

Мать: Зеленская (Даниленко) Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленская Анна Семеновна

Мать ребёнка: Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Виктор Семенович

Мать ребёнка: Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Николай Семенович

Мать ребёнка: Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Иван Семенович

Мать ребёнка: Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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