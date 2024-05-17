Зеленский Семен Астахович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленский Астах
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленская Анна Семеновна
Мать ребёнка: Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленский Виктор Семенович
Мать ребёнка: Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленский Николай Семенович
Мать ребёнка: Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленская (Писмаркина) Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно