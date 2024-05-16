Зеленский Астах
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленский Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленский Семен Астахович
Мать ребёнка: Зеленская (Даниленко) Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленская (Даниленко) Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленский Александр Астахович
Мать ребёнка: Зеленская (Даниленко) Неизвестно
Смерть
Неизвестно