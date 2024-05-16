Зеленский Астах Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленский Астах

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленский Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Семен Астахович

Мать ребёнка: Зеленская (Даниленко) Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Петр Астахович

Мать ребёнка: Зеленская (Даниленко) Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленский Александр Астахович

Мать ребёнка: Зеленская (Даниленко) Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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