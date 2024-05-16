Лопатина Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халуев Иван
Мать: Халуева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Афиногенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Афиногенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленская (Лопатина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Афиногенович
Смерть
Неизвестно