Лопатина Евгения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халуев Иван

Мать: Халуева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Афиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Афиногенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленская (Лопатина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Афиногенович

Смерть
Неизвестно

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