Резчиков Александр Алексеевич
Место рожденияг.Баку, Азербайджанская ССР
Дата рождения31.08.1926
Дата смерти22.09.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1926
г.Баку, Азербайджанская ССР
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
26.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резчикова Людмила Алексеевна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
22.09.2016
Дуброво, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Похороны
24.09.2016
Тимохово, Богородский, Московская область
Богородское кладбище