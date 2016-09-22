Резчиков Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резчиков Александр Алексеевич

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Место рождения

г.Баку, Азербайджанская ССР

Дата рождения

31.08.1926

Дата смерти

22.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1926

Отец: Резчиков Алексей Иванович

Мать: Резчикова-Шустова Анастасия Александровна

г.Баку, Азербайджанская ССР
Бракосочетание
1950

Жена: Резчикова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
26.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резчикова Людмила Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
22.09.2016
Дуброво, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Похороны
24.09.2016
Тимохово, Богородский, Московская область
Богородское кладбище
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