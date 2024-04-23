Резчикова-Шустова (Бакуменко) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1897
Дата смерти10.07.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1897
Отец: Бакуменко Александр
Бракосочетание
Около 1918
Муж: Шустов Дмитрий
Рождение ребёнка
02.11.1919
Сын: Шустов Георгий (Жора) Дмитриевич
Отец ребёнка: Шустов Дмитрий
Кабардинская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
31.08.1926
Сын: Резчиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Резчиков Алексей Иванович
г.Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1928
Сын: Резчиков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Резчиков Алексей Иванович
Смерть
10.07.1983