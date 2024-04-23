Резчикова-Шустова (Бакуменко) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резчикова-Шустова (Бакуменко) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1897

Дата смерти

10.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1897

Отец: Бакуменко Александр

Мать: Бакуменко (-) Жена Александра

Бракосочетание
Около 1918

Муж: Шустов Дмитрий

Рождение ребёнка
02.11.1919

Сын: Шустов Георгий (Жора) Дмитриевич

Отец ребёнка: Шустов Дмитрий

Кабардинская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1925

Муж: Резчиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1926

Сын: Резчиков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Резчиков Алексей Иванович

Баку, Азербайджанская ССР
г.Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1928

Сын: Резчиков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Резчиков Алексей Иванович

Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
10.07.1983
Баку, Азербайджанская ССР

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