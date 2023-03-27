Резчиков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Резчиков Иван
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
31.08.1926
Сын: Резчиков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Резчикова-Шустова Анастасия Александровна
г.Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1928
Сын: Резчиков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Резчикова-Шустова Анастасия Александровна
г.Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
Неизвестно