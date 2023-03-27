Резчиков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резчиков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Резчиков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1925

Жена: Резчикова-Шустова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
31.08.1926

Сын: Резчиков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Резчикова-Шустова Анастасия Александровна

г.Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1928

Сын: Резчиков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Резчикова-Шустова Анастасия Александровна

г.Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
Неизвестно
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