Неплюева (Милицына) Евдокия Яковлевна
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения25.02.1886
Дата смертиДо 1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1886
Отец: Мильцын Яков Иванов
Мать: Мильцына Дарья Павловна
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
см. примечание
Рождение ребёнка
03.04.1911
Сын: Неплюев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Неплюев Григорий Семенович
Покровская слобода Тамбовский уезд
Воспреемники Димитрий Михайлов Солодов и Анна Степанова Проскурякова
Рождение ребёнка
18.06.1916
Сын: Неплюев Сергей Григорьевич
Покровская слобода Тамбовский уезд
место регистрации Покровская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1921
с. Покрово-Пригородное Тамбовского района