Неплюева (Милицына) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неплюева (Милицына) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

25.02.1886

Дата смерти

До 1921

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1886

Отец: Мильцын Яков Иванов

Мать: Мильцына Дарья Павловна

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
см. примечание
Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Неплюев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Неплюев Григорий Семенович

Покровская слобода Тамбовский уезд
Воспреемники Димитрий Михайлов Солодов и Анна Степанова Проскурякова
Рождение ребёнка
18.06.1916

Сын: Неплюев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Покровская слобода Тамбовский уезд
место регистрации Покровская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неплюев Григорий Семенович

Смерть
До 1921
с. Покрово-Пригородное Тамбовского района
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