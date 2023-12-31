Мильцына (Камбарова) Дарья Павловна
Место рожденияс. Пушкарская слобода
Дата рождения14.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1859
Отец: Камбаров Павел Иванов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
25.02.1886
Дочь: Неплюева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Мильцын Яков Иванов
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
см. примечание
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мильцын Яков Иванов
Смерть
Неизвестно