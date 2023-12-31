Мильцына (Камбарова) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильцына (Камбарова) Дарья Павловна

Место рождения

с. Пушкарская слобода

Дата рождения

14.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1859

Отец: Камбаров Павел Иванов

Мать: Камбарова Анна Афиногенова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
25.02.1886

Дочь: Неплюева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Мильцын Яков Иванов

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
см. примечание
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильцын Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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