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Неплюев Григорий Семенович

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

18.11.1878

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1878

Отец: Неплюев Семен Александров

Мать: Неплюева Параскева Афанасьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Неплюев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Неплюева Евдокия Яковлевна

Покровская слобода Тамбовский уезд
Воспреемники Димитрий Михайлов Солодов и Анна Степанова Проскурякова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неплюева Евдокия Яковлевна

Смерть
До 1920
Покровская слобода Тамбовский уезд
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