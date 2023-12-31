Неплюев Григорий Семенович
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения18.11.1878
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1878
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1911
Сын: Неплюев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Неплюева Евдокия Яковлевна
Покровская слобода Тамбовский уезд
Воспреемники Димитрий Михайлов Солодов и Анна Степанова Проскурякова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1920
Покровская слобода Тамбовский уезд