Неплюев Василий Григорьевич
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения03.04.1911
Дата смерти08.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911
Покровская слобода Тамбовский уезд
Воспреемники Димитрий Михайлов Солодов и Анна Степанова Проскурякова
Рождение ребёнка
1942
Сын: Николюкин Иван Ильич
Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна
с. Полковое Тамбовского района
Рождение ребёнка
21.09.1947
Дочь: Орлова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна
СССР
Рождение ребёнка
12.06.1950
Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна
Покрово-Пригородное Тамбовский район
Рождение ребёнка
1952
Сын: Неплюев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна
Покрово-Пригородное Тамбовский район
Рождение ребёнка
1953
Сын: Неплюев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна
Покрово-Пригородное Тамбовский район
Смерть
08.05.1982
с. Покрово-Пригородное Тамбовского района
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Петропавловское кладбище г. Тамбова