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Неплюев Василий Григорьевич

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

03.04.1911

Дата смерти

08.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911

Отец: Неплюев Григорий Семенович

Мать: Неплюева Евдокия Яковлевна

Покровская слобода Тамбовский уезд
Воспреемники Димитрий Михайлов Солодов и Анна Степанова Проскурякова
Рождение ребёнка
1942

Сын: Николюкин Иван Ильич

Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна

с. Полковое Тамбовского района
Рождение ребёнка
21.09.1947

Дочь: Орлова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна

СССР
Рождение ребёнка
12.06.1950

Сын: Неплюев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна

Покрово-Пригородное Тамбовский район
Рождение ребёнка
1952

Сын: Неплюев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна

Покрово-Пригородное Тамбовский район
Рождение ребёнка
1953

Сын: Неплюев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Неплюева Любовь Васильевна

Покрово-Пригородное Тамбовский район
Смерть
08.05.1982
с. Покрово-Пригородное Тамбовского района
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Петропавловское кладбище г. Тамбова
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