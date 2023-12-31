Мильцын Яков Иванов
Место рожденияс. Пушкарская слобода
Дата рождения23.04.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1850
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
25.02.1886
Дочь: Неплюева Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Мильцына Дарья Павловна
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
см. примечание
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мильцына Дарья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно