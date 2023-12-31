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Мильцын Яков Иванов

Место рождения

с. Пушкарская слобода

Дата рождения

23.04.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1850

Отец: Мыльцын Иван Михайлов

Мать: Мыльцина Параскева Стефанова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
25.02.1886

Дочь: Неплюева Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Мильцына Дарья Павловна

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
см. примечание
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильцына Дарья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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