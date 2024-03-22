Грухин Харитон Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Неонила Харитоновна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Матрена Харитоновна
Рождение ребёнка
1738
Рождение ребёнка
1741
Сын: Грухин Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Грухин Никифор Харитонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764