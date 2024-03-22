Грухин Харитон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрухин Харитон Афанасьевич

Грухин Харитон Афанасьевич

Место рождения

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Грухин Афонасий Алексеевич

Мать: Грухина Акилина Михайлова

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Неонила Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Матрена Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Грухин Агей Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Грухин Тимофей Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Грухин Никифор Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close