Грухин Афонасий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухин Афонасий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Грухин Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Мокрецова София Афанасьева

Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова

Рождение ребёнка
1703

Сын: Грухин Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова

Рождение ребёнка
1705

Сын: Грухин Харитон Афанасьевич

Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова

Рождение ребёнка
1709

Сын: Грухин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Акилина Михайлова

Смерть
После 1710
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