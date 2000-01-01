Грухин Афонасий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Грухин Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Мокрецова София Афанасьева
Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
1703
Сын: Грухин Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
1705
Сын: Грухин Харитон Афанасьевич
Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
1709
Сын: Грухин Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Грухина Акилина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710