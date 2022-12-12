Грухин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1655
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Грухин Ортюшка Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Грухин Афонасий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грухин Яков
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678