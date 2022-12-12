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Грухин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Грухин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Грухин Ортюшка Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Грухин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Грухин Афонасий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грухин Яков

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
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