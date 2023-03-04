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Грухина Акилина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Мокрецова София Афанасьева

Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Грухин Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1705

Сын: Грухин Харитон Афанасьевич

Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич

Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1709

Сын: Грухин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Афонасий Алексеевич

Смерть
После 1710
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