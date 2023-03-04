Грухина Акилина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Мокрецова София Афанасьева
Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1703
Сын: Грухин Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1705
Сын: Грухин Харитон Афанасьевич
Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич
Сеньки Мартынова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1709
Сын: Грухин Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Грухин Афонасий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710