(Грухина) Неонила Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грухина) Неонила Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
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Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Грухин Харитон Афанасьевич

Мать: не указана

Смерть
1764
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