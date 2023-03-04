Грухин Агей Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрухин Агей Харитонович

Грухин Агей Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Грухин Харитон Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Грухин Иван Агееич

Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Грухин Фёдор Агееич

Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Грухин Илья Агееич

Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ульяна Агеева

Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Грухин Иван Агееич

Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Марья Иванова

Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close