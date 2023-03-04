Грухин Агей Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Грухин Харитон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Грухин Иван Агееич
Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Грухин Фёдор Агееич
Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Грухин Илья Агееич
Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ульяна Агеева
Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Грухин Иван Агееич
Мать ребёнка: Грухина Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Марья Иванова
Смерть
После 1764