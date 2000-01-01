Грухина (Микулина) Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Грухин Иван Агееич
Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Грухин Фёдор Агееич
Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Грухин Илья Агееич
Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ульяна Агеева
Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Грухин Иван Агееич
Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764