Грухина (Микулина) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Микулина) Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Грухин Иван Агееич

Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Грухин Фёдор Агееич

Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Грухин Илья Агееич

Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ульяна Агеева

Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Грухин Иван Агееич

Отец ребёнка: Грухин Агей Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Агей Харитонович

Смерть
После 1764
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