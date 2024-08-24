Крутиков Ефим Власович
Место рожденияЗиновьевская
Дата рождения26.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1919
Сын: Крутиков Николай Ефимович
Мать ребёнка: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1922
Дочь: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна
По документам (СНИЛС) место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Крутиков Анатолий Ефимович
Мать ребёнка: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна
Смерть
Неизвестно