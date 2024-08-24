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Крутиков Ефим Власович

Место рождения

Зиновьевская

Дата рождения

26.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1896

Отец: Крутиков Влас Ефимович

Мать: Крутикова Акилина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна

Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Крутиков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1922

Дочь: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна

По документам (СНИЛС) место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Крутиков Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно

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