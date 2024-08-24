Крутиков Влас Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1892
Дочь: Крутикова Ирина Власовна
Мать ребёнка: Крутикова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
15.09.1893
Дочь: Крутикова Вера Власовна
Мать ребёнка: Крутикова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
26.03.1896
Мать ребёнка: Крутикова Акилина Андреевна
Смерть
Неизвестно