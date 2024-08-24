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Крутикова Акилина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутиков Влас Ефимович

Рождение ребёнка
08.04.1892

Дочь: Крутикова Ирина Власовна

Отец ребёнка: Крутиков Влас Ефимович

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1893

Дочь: Крутикова Вера Власовна

Отец ребёнка: Крутиков Влас Ефимович

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1896

Сын: Крутиков Ефим Власович

Отец ребёнка: Крутиков Влас Ефимович

Смерть
Неизвестно

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