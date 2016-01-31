Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна

Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна

Место рождения

Зиновьевская

Дата рождения

05.02.1922

Дата смерти

31.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1922

Отец: Крутиков Ефим Власович

Мать: Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна

По документам (СНИЛС) место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дондерфер Иосиф Филипович

Рождение ребёнка
10.11.1948

Дочь: Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Дондерфер Иосиф Филипович

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
По документам место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Рождение ребёнка
31.05.1951

Сын: Дондерфер Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Дондерфер Иосиф Филипович

Смерть
31.01.2016
Ухта, Ухта, Республика Коми

Мы используем куки для улучшения работы сайта.