Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна
Место рожденияЗиновьевская
Дата рождения05.02.1922
Дата смерти31.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1922
По документам (СНИЛС) место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1948
Дочь: Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Дондерфер Иосиф Филипович
Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
По документам место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Рождение ребёнка
31.05.1951
Сын: Дондерфер Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Дондерфер Иосиф Филипович
Смерть
31.01.2016
Ухта, Ухта, Республика Коми