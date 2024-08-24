Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна

Место рождения

Григорьевская

Дата рождения

13.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1887

Отец: Штинников Василий Ефимович

Мать: Штинникова Агропина (Агрипина) Иродионовна

В метрике д. 3-ая Григорьевская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутиков Ефим Власович

Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Крутиков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Крутиков Ефим Власович

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1922

Дочь: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Крутиков Ефим Власович

По документам (СНИЛС) место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Крутиков Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Крутиков Ефим Власович

Зиновьевская, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно

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