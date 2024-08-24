Крутикова (Штинникова) Агния Васильевна
Место рожденияГригорьевская
Дата рождения13.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1887
В метрике д. 3-ая Григорьевская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1919
Сын: Крутиков Николай Ефимович
Отец ребёнка: Крутиков Ефим Власович
Рождение ребёнка
05.02.1922
Дочь: Дондерфер (Крутикова) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Крутиков Ефим Власович
По документам (СНИЛС) место рождения Заболотье, Черевковский район, Архангельска область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Крутиков Анатолий Ефимович
Отец ребёнка: Крутиков Ефим Власович
Смерть
Неизвестно