Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Место рожденияРоссия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1815
Отец: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович
Мать: Бучнева Анна
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Бучнева Евдокия
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Бучнева Евдокия
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 20 лет жил с женой Евдокией 20 лет и дочкой Евдокией 1,5 лет в семье отца и братьев в Батаевке.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич
Мать ребёнка: Бучнева Евдокия
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бучнев Buchnoff Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Бучнева Евдокия
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бучнев Buchnoff Трофим Тимофеевич
Мать ребёнка: Бучнева Евдокия
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Бучнева Евдокия
Россия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бучнев Buchnoff Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Бучнева Евдокия
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Бучнева Евдокия
Россия
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 38 лет живет с семьей из жены, двух дочек и 5 сыновей: Максим 17, Николай 13, Иван 11, Трофим 7 и Федор 2 года в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Бучнева Евдокия
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил с семьей в Ново-Саратовке.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 60 лет живет семьей, с сыном Федором 26 лет и внуком Федотом 4 лет. В 1881 году переселен в Карс
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бучнева Евдокия
Смерть
Неизвестно