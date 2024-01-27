Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Место рождения

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович

Мать: Бучнева Анна

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Бучнева Евдокия

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Бучнева Евдокия

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 20 лет жил с женой Евдокией 20 лет и дочкой Евдокией 1,5 лет в семье отца и братьев в Батаевке.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич

Мать ребёнка: Бучнева Евдокия

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бучнев Buchnoff Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Бучнева Евдокия

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бучнев Buchnoff Трофим Тимофеевич

Мать ребёнка: Бучнева Евдокия

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Бучнева Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бучнев Buchnoff Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Бучнева Евдокия

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Бучнева Евдокия

Россия
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 38 лет живет с семьей из жены, двух дочек и 5 сыновей: Максим 17, Николай 13, Иван 11, Трофим 7 и Федор 2 года в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Бучнева Евдокия

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил с семьей в Ново-Саратовке.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 60 лет живет семьей, с сыном Федором 26 лет и внуком Федотом 4 лет. В 1881 году переселен в Карс
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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