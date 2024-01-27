Бучнев Buchnoff Ефим Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнев Buchnoff Ефим Федотович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1781

Дата смерти

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Бучнев Buchnoff Федот Григорьевич

Мать: Бучнева Анна

Россия
Рождение ребёнка
1798

Сын: Бучнев Buchnoff Антон Ефимович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1802

Сын: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бучнев Buchnoff Василий Ефимович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Россия
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 35 лет живет с семьей и детьми Антоном 16 лет, Ермолаем 12 лет и Василием 9 лет в семье отца и с братом Тимофеем 22 лет в Малых Копенах
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Россия
Рождение ребёнка
1815

Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
Около 1843
Селение с.Маразы ширванского уезда,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Живет в Селении Маразы с семьей.
Упоминание
1844
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 1844 году переехал в Ново-Саратовку с семьей.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 71 год живет с семьей сына Ермолая 50 лет и внука Алексея Ермолаевича 20 лет в Ново-Саратовке
Смерть
Около 1858
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
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