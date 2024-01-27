Бучнев Buchnoff Ефим Федотович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1781
Дата смертиОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1781
Отец: Бучнев Buchnoff Федот Григорьевич
Мать: Бучнева Анна
Россия
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бучнев Buchnoff Антон Ефимович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бучнев Buchnoff Василий Ефимович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Россия
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 35 лет живет с семьей и детьми Антоном 16 лет, Ермолаем 12 лет и Василием 9 лет в семье отца и с братом Тимофеем 22 лет в Малых Копенах
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Россия
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
Около 1843
Селение с.Маразы ширванского уезда,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Живет в Селении Маразы с семьей.
Упоминание
1844
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 1844 году переехал в Ново-Саратовку с семьей.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 71 год живет с семьей сына Ермолая 50 лет и внука Алексея Ермолаевича 20 лет в Ново-Саратовке
Смерть
Около 1858
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка