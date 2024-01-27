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Бучнев Buchnoff Антон Ефимович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович

Мать: Бучнева Анна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 16 лет живет в семье родителей и с братом Ермолаем 12 лет и братом Василием 9 лет с дедушкой и бабушкой в Малых Копенах
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Бучнева Анна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Бучнева Анна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бучнев Buchnoff Козьма Антонович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бучнев Buchnoff Федот Антонович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина Антоновна

Мать ребёнка: Бучнева Анна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бучнев Buchnoff Мартын Антонович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 64 года живет с женой Анной 63 лет с семьями двоих сыновей Федота 32 лет и Мартына 28 лет в Ново-Саратовке
Смерть
Неизвестно
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