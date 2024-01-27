Бучнев Buchnoff Антон Ефимович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1798
Отец: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович
Мать: Бучнева Анна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 16 лет живет в семье родителей и с братом Ермолаем 12 лет и братом Василием 9 лет с дедушкой и бабушкой в Малых Копенах
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Бучнева Анна
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Бучнева Анна
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бучнев Buchnoff Козьма Антонович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бучнев Buchnoff Федот Антонович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина Антоновна
Мать ребёнка: Бучнева Анна
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бучнев Buchnoff Мартын Антонович
Мать ребёнка: Бучнева Анна
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 64 года живет с женой Анной 63 лет с семьями двоих сыновей Федота 32 лет и Мартына 28 лет в Ново-Саратовке
Смерть
Неизвестно