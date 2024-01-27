Бучнева Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бучнев Buchnoff Антон Ефимович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бучнев Buchnoff Василий Ефимович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович
Россия
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович
Россия
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно