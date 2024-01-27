Бучнева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1798

Сын: Бучнев Buchnoff Антон Ефимович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1802

Сын: Бучнев Buchnoff Ермолай Ефимович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бучнев Buchnoff Василий Ефимович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович

Россия
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бучнев Buchnoff Козьма Ефимович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович

Россия
Рождение ребёнка
1815

Сын: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Ефим Федотович

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно
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