Бучнев Buchnoff Мартын Антонович
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Бучнев Buchnoff Антон Ефимович
Мать: Бучнева Анна
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бучнев Buchnoff Осип Мартынович
Мать ребёнка: Бучнева Домна
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бучнев Buchnoff Павел Мартынович
Мать ребёнка: Бучнева Домна
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно