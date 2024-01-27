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Бучнев Buchnoff Мартын Антонович

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Бучнев Buchnoff Антон Ефимович

Мать: Бучнева Анна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бучнев Buchnoff Осип Мартынович

Мать ребёнка: Бучнева Домна

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1860

Сын: Бучнев Buchnoff Павел Мартынович

Мать ребёнка: Бучнева Домна

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно
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