Бучнева Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучнева Домна

Бучнева Домна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бучнев Buchnoff Осип Мартынович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Мартын Антонович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1860

Сын: Бучнев Buchnoff Павел Мартынович

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Мартын Антонович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close