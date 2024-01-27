Бучнева Домна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бучнев Buchnoff Осип Мартынович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Мартын Антонович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бучнев Buchnoff Павел Мартынович
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Мартын Антонович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно