Бучнева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бучнев Buchnoff Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бучнев Buchnoff Трофим Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бучнев Buchnoff Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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