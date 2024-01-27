Бучнева Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бучнев Buchnoff Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бучнев Buchnoff Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бучнев Buchnoff Трофим Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бучнев Buchnoff Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно