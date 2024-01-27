(Бучнева Buchnoff) Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бучнева Buchnoff) Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович

Мать: Бучнева Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Vasunia Mekefer

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Лоскутов Loskutoff Георгий George Никифорович Mekefer

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Никифорович Mekefer

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Мария Masha Никифоровна Mekefer

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Никифорович Mekefer

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агафья Ганя Никифоровна Mekefer

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Смерть
Неизвестно
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