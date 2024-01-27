(Бучнева Buchnoff) Ульяна Тимофеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Бучнев Buchnoff Тимофей Ефимович
Мать: Бучнева Евдокия
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Дочь: Vasunia Mekefer
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Дочь: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Георгий George Никифорович Mekefer
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Никифорович Mekefer
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Дочь: Мария Masha Никифоровна Mekefer
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Никифорович Mekefer
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Дочь: Агафья Ганя Никифоровна Mekefer
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell