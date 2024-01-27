Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1815 г.р.

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Мать: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1860 год в возрасте 9 лет жил с отцом мамой и братьями и сестрами. Селение Новосаратовка, Елисаветпольской губернии.
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Vasunia Mekefer

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Лоскутов Loskutoff Георгий George Никифорович Mekefer

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Никифорович Mekefer

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Мария Masha Никифоровна Mekefer

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Никифорович Mekefer

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агафья Ганя Никифоровна Mekefer

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Упоминание
1905
Селение Воронцовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Армения.
В 54 года был делегатом на 1 съезде молокан в Воронцовке. Жил в Ново-Селиме Карской области России.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Russia
Похороны
Неизвестно
Селим.г.Карс
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close