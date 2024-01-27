Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Дочь: Vasunia Mekefer
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Дочь: Дуня Dunia Никифоровна Mekefer
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Сын: Лоскутов Loskutoff Георгий George Никифорович Mekefer
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Сын: Лоскутов Loskutoff Тимофей Jim Никифорович Mekefer
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Дочь: Мария Masha Никифоровна Mekefer
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Никифорович Mekefer
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Дочь: Агафья Ганя Никифоровна Mekefer
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Жена: Ульяна Тимофеевна
Жена: Ульяна Тимофеевна