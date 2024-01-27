Лоскутова Loskutov (Лосева Losev) Анна Anna
Место рожденияАлтай, пос. Саратовка
Дата рождения1815
Дата смерти1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Лосев Losev ?
Сын: Лоскутов (loskutov) Петр Нестер Peotr Маркелович Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Сын: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrei Маркелович Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Дочь: Бучнева Афимья Hema Маркеловна Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Дочь: Сысоева Susoeff Мария Maria Маркеловна Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Сын: Лоскутов Loskutov Иван Ivan Маркелович Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Сын: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Сын: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Сын: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Дочь: Novakoff Navikoff Аксинья Khima Julia Маркеловна Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович