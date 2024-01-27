Лоскутова Loskutov (Лосева Losev) Анна Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Loskutov (Лосева Losev) Анна Anna

Место рождения

Алтай, пос. Саратовка

Дата рождения

1815

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лосев Losev ?

Мать: не указана

Алтай, пос. Саратовка
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лоскутов (loskutov) Петр Нестер Peotr Маркелович Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrei Маркелович Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Бучнева Афимья Hema Маркеловна Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Сысоева Susoeff Мария Maria Маркеловна Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1839

Сын: Лоскутов Loskutov Иван Ivan Маркелович Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Лоскутов Loskutoff Анисим Маркелович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
03.03.1857

Дочь: Novakoff Navikoff Аксинья Khima Julia Маркеловна Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лоскутов Loskutov Тимофей Маркелович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жила в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Смерть
1880
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