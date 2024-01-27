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Лоскутов Loskutov Тимофей Маркелович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Мать: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Отцу на 1873 год было 60 лет.
Смерть
Неизвестно
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