Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1814

Дата смерти

Около 1884

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1794 г.р.

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович

Мать: Лоскутова Loskutov Феодора

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1816
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 2 месяца записан как Маркел сын Семена 18 лет (жена Федора 21 лет) сын Ивана 41 года (жена Акулина 41 год) который сын Михаила Григорьева Яковлева ( только в 1835 он станет Лоскутовым) . С ними живе... Показать все
Место жительства
С 1818 по 1840
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лоскутов (loskutov) Петр Нестер Peotr Маркелович Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrei Маркелович Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1835
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
В 18 лет живет в Малых Копенах в семье отца и деда и с 1832 года уже в Купеческой семье 3-й гильдии!!! Аткарские купцы Лоскутовы.
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Бучнева Афимья Hema Маркеловна Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Сысоева Susoeff Мария Maria Маркеловна Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1839

Сын: Лоскутов Loskutov Иван Ivan Маркелович Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лоскутов Loskutov Трофим Trofim Маркелович Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лоскутов Loskutov Василий Vasily Маркелович Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лоскутов Loskutov Никифор Mikifer Маркелович Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Лоскутов Loskutoff Анисим Маркелович

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 37 лет живет живет в семьей и 5 сыновьями: Нестер 18, Андрей 13, Иван 11, Трофим 8 и Василий 5 лет в Ново-Саратовке куда переехал в 1845 году
Рождение ребёнка
03.03.1857

Дочь: Novakoff Navikoff Аксинья Khima Julia Маркеловна Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1860 год жил в Новосаратовке Елисаветпольской губернии.
Работа или профессия
Между 1860 и 1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Сельский судья.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лоскутов Loskutov Тимофей Маркелович

Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В камеральных описаниях, списках семейств на 1873 семейство Лоскутовых,весь род - находились в селении Ново-Саратовка Елисаветпольскойг убернии,ныне Азербайджан. МаркелуСеменовичу Лоскутову было 60 ле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Loskutov Анна Anna

Смерть
Около 1884
Турция Карс с.Ново-Селим
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