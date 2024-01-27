Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1814
Дата смертиОколо 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1814
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1816
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 2 месяца записан как Маркел сын Семена 18 лет (жена Федора 21 лет) сын Ивана 41 года (жена Акулина 41 год) который сын Михаила Григорьева Яковлева ( только в 1835 он станет Лоскутовым) . С ними живе... Показать все
Место жительства
С 1818 по 1840
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лоскутов (loskutov) Петр Нестер Peotr Маркелович Merkell
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1835
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
В 18 лет живет в Малых Копенах в семье отца и деда и с 1832 года уже в Купеческой семье 3-й гильдии!!! Аткарские купцы Лоскутовы.
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Бучнева Афимья Hema Маркеловна Merkell
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Сысоева Susoeff Мария Maria Маркеловна Merkell
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лоскутов Loskutov Иван Ivan Маркелович Merkell
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Лоскутов Loskutoff Анисим Маркелович
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 37 лет живет живет в семьей и 5 сыновьями: Нестер 18, Андрей 13, Иван 11, Трофим 8 и Василий 5 лет в Ново-Саратовке куда переехал в 1845 году
Рождение ребёнка
03.03.1857
Дочь: Novakoff Navikoff Аксинья Khima Julia Маркеловна Merkell
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1860 год жил в Новосаратовке Елисаветпольской губернии.
Работа или профессия
Между 1860 и 1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Сельский судья.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лоскутов Loskutov Тимофей Маркелович
Мать ребёнка: Лоскутова Loskutov Анна Anna
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В камеральных описаниях, списках семейств на 1873 семейство Лоскутовых,весь род - находились в селении Ново-Саратовка Елисаветпольскойг убернии,ныне Азербайджан. МаркелуСеменовичу Лоскутову было 60 ле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1884
Турция Карс с.Ново-Селим