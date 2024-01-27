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Лоскутова Loskutov Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович

Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович

Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домна Семеновна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Лоскутов Loskutov Яков Семенович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович

Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В возрасте 66 лет, уже без мужа, жила в семье сына Миная Семеновича Лоскутова. Новосаратовка Елисаветпольской губернии. Россия.
Смерть
Неизвестно
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