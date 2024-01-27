Лоскутова Loskutov Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лоскутов Loskutov Маркел Merkell Семенович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович
Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович
Саратовская область, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домна Семеновна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лоскутов Loskutov Минай Семенович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Лоскутов Loskutov Яков Семенович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович
Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В возрасте 66 лет, уже без мужа, жила в семье сына Миная Семеновича Лоскутова. Новосаратовка Елисаветпольской губернии. Россия.
Смерть
Неизвестно