Лоскутов Loskutov Минай Семенович
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851
Сын: Лоскутов Loskutov Никита Минаевич
Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина
Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Опелагея Минаевна
Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 21 год живет с женой и младшим братом Яковом Семеновичем 18 лет который тоже с женой в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году, почему то на год раньше чем старший брат Маркел Семенович Лоскутов к... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафия Минаевна
Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лоскутов Loskutov Анисим Минаевич
Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина
Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Акулина Минаевна
Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 31 год с женой, матерью и 5 детьми (Никитой, Анисимом, Опелаеей, Агафьей и Акулиной) и вдовой брата Якова Семеновича Василисой с ее 3 детьми жил в Новосаратовке, ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лоскутов Loskutov Иван Минаевич
Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно