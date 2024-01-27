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Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Лоскутов Loskutov Семен Simion Иванович

Мать: Лоскутова Loskutov Феодора

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лоскутов Loskutov Никита Минаевич

Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина

Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Опелагея Минаевна

Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 21 год живет с женой и младшим братом Яковом Семеновичем 18 лет который тоже с женой в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году, почему то на год раньше чем старший брат Маркел Семенович Лоскутов к... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафия Минаевна

Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лоскутов Loskutov Анисим Минаевич

Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина

Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Акулина Минаевна

Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 31 год с женой, матерью и 5 детьми (Никитой, Анисимом, Опелаеей, Агафьей и Акулиной) и вдовой брата Якова Семеновича Василисой с ее 3 детьми жил в Новосаратовке, ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лоскутов Loskutov Иван Минаевич

Мать ребёнка: Лоскутова Екатерина

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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