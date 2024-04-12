Овчинникова (Павлова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Павлова) Ольга Николаевна

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

14.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?

Отец: Павлов Николай Иванович

Мать: Павлова Клавдия Мироновна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.01.1988

Сын: Овчинников Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Александрович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.01.?

Сын: Овчинников Вадим Александрович

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Александрович

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