Овчинникова (Павлова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.07.?
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?
Отец: Павлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1988
Сын: Овчинников Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.01.?
Сын: Овчинников Вадим Александрович
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Александрович