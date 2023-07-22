Овчинников Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Вадим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?

Отец: Овчинников Сергей Александрович

Мать: Овчинникова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемий

Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Анна Вадимовна

Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофея

Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Евгения Александровна

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