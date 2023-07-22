Овчинников Вадим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемий
Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Анна Вадимовна
Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофея
Мать ребёнка: Овчинникова Евгения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно