Овчинникова Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемий
Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Анна Вадимовна
Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофея
Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно