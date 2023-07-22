Овчинникова Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемий

Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Анна Вадимовна

Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофея

Отец ребёнка: Овчинников Вадим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Вадим Александрович

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