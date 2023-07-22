Овчинников Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1988

Сын: Овчинников Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Ольга Николаевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.01.?

Сын: Овчинников Вадим Александрович

Мать ребёнка: Овчинникова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Ольга Николаевна

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