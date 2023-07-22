Овчинников Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1988
Сын: Овчинников Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Ольга Николаевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.01.?
Сын: Овчинников Вадим Александрович
Мать ребёнка: Овчинникова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Ольга Николаевна