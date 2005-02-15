Павлов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти15.02.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.?
Дочь: Овчинникова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Клавдия Мироновна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Клавдия Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Клавдия Мироновна
Смерть
15.02.2005