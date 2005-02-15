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Павлов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

15.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.?

Дочь: Овчинникова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Клавдия Мироновна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Клавдия Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Павлова Клавдия Мироновна

Смерть
15.02.2005
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