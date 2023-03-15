Головизнин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кувалдина Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна

Рождение ребёнка
07.03.1928

Дочь: Попова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Августа Николаевна

Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпакова Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Марья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Пелагея Александровна

Смерть
Неизвестно
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