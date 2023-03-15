Головизнин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кувалдина Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна
Рождение ребёнка
07.03.1928
Дочь: Попова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Августа Николаевна
Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпакова Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Головизнина Марья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно