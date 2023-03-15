Головизнина Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кувалдина Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Головизнин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпакова Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Головизнин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Головизнин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Головизнин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Головизнин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно