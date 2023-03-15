Кувалдина (Головизнина) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
29.07.1939
Сын: Кувалдин Николай Степанович
Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович
Рождение ребёнка
05.12.1942
Дочь: Бокова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Кувалдин Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Кувалдин Александр Степанович
Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович
Рождение ребёнка
05.05.1952
Дочь: Юдникова Галина Степановна
Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987