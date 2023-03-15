Кувалдина (Головизнина) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдина (Головизнина) Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Головизнин Николай Иванович

Мать: Головизнина Марья Андреевна

Рождение ребёнка
29.07.1939

Сын: Кувалдин Николай Степанович

Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.1942

Дочь: Бокова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Кувалдин Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Кувалдин Александр Степанович

Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович

Рождение ребёнка
05.05.1952

Дочь: Юдникова Галина Степановна

Отец ребёнка: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович

Смерть
1987
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