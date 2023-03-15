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Кувалдин Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Кувалдин Степан (Стефан) Иосифович

Мать: Кувалдина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1976

Дочь: Серикова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Кувалдина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувалдин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Кувалдина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувалдина Нина

Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2007
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