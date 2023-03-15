Кувалдин Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
13.08.1976
Дочь: Серикова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Кувалдина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувалдин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кувалдина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувалдина Нина
Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2007