Головизнина Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1928
Дочь: Попова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Головизнин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Августа Николаевна
Отец ребёнка: Головизнин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Филипповна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно