Головизнина Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Пелагея Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1928

Дочь: Попова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Головизнин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Августа Николаевна

Отец ребёнка: Головизнин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Филипповна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно